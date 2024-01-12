Скандальный теннисист Бублик съел чипсы зрителя и победил итальянца

Казахстанский теннисист Александр Бублик съел несколько чипсов у болельщика во время игры. Об этом сообщили в издании «Спорт-экспресс».

В 1/4 финала турнира в Аделаиде Бублик встретился с итальянцем Лоренцо Музетти. Прямо во время розыгрышей спортсмен прыгнул на трибуну и угостился чипсами мужчины из первого ряда. Тот рассмеялся, а Бублик похлопал его по плечу.

В итоге Бублик победил Лоренцо Музетти, обыграв его в большинстве сетов (6:3, 6:7 (4:7), 7:5).