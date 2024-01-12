Ученые раскрыли тайну исчезновения гигантских обезьян

В статье журнала Nature опубликовали исследование группы ученых из США, Китая и Австралии, в котором раскрывается тайна исчезновения гигантопитеков.

Судя по его результатам, гигантские обезьяны были далекими родственниками людей. Они исчезли с нашей планеты между 295 и 215 тысячами лет назад. Это произошло еще до того, как в местах их обитания появились люди. Основной причиной исчезновения обезьян считают их неспособность приспособиться к условиям изменяющегося климата.

В ходе исследования ученые рассмотрели окаменелости из 22 пещер на юге Китая.

Ближайшим родственником гигантопитеков считают орангутанов, которые оказались более устойчивыми к изменяющимся условиям.

Гигантские обезьяны из-за изменения климата стали страдать от хронического стресса, а затем вымерли.