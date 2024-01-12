У умерших заключенных в США своровали органы

В Алабаме местный департамент тюрем обвинили в пропаже органов у двух умерших заключенных. Об этом информирует CBS.

У покойного Брэндона Клэя Дотсона семья обнаружила пропажу сердца, а родственники умершего в 2021 году Чарльза Эдварда Синглтона утверждают что в теле мужчины вовсе не было органов.

Адвокат, защищающий интересы семьи Дотсон, считает, что подобное могло произойти и с другими умершими заключенными. Родные мужчины заявили, что сердце могли отправить в Университет Алабамы для исследовательских целей, но в учреждении отвергли подобные обвинения.