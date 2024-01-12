В клиниках Москвы введут запрет на некоторые слова врачей

В больницах Москвы врачам запретят говорить определенные фразы. Контролировать это будут с помощью записывающих устройств, сообщает Baza.

Как сообщает источник, данный приказ выпустил Департамент здравоохранения Москвы в конце прошлого года. Медикам больше нельзя будет говорить пациентам «молодой человек», «здрасьте», «ясно», «идите уже», «не болейте».

Врачей обяжут обращаться с больными на «Вы» и понятно рассказывать о диагнозе.

В Телеграм-канале уточнили, что записывающие устройства установят у всех врачей, кроме стоматологов.