В Красноярском крае женщина нашла под полом своей квартиры болото

В городе Канске Красноярского края женщина обнаружила большое скопление воды под полом в своей квартире, информирует телеканал «Вести Красноярск».

Местная жительница увидела проблему после того, как решила сделать ремонт. Летом в квартире много мошек и размножаются двухвостки. В помещении пахнет сыростью и гуляют полы.

Женщина обратилась в управляющую компанию, но ей так и не помогли, сославшись на нерентабельность дома. Реакции не последовало даже после представления, которое вынесла прокуратура.

Хозяйка квартиры обратилась в «Общероссийский народный фронт».. После проверки выяснилось, что управляшки не выполняют свою работу должным образом.