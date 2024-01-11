В Москве мужчина четыре дня избивал сожительницу

В Москве арестовали мужчину, который до смерти избил свою сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе Чертановского районного суда.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина на протяжении четырех дней жестоко избивал женщину. От полученных травм она скончалась.

Обвиняемый пробудет под арестом до 8 марта.