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У берегов Тайланда поймали 11-метрового сельдяного короля, которого считают предвестником бедствия

Metro
Опубликовано: 11.01.2024 17:41 0 113
У берегов Тайланда поймали 11-метрового сельдяного короля, которого считают предвестником бедствия

В Тайланде около провинции Сатум рыбаки поймали редкого сельдяного короля. Длина рыбы составила 11 метров, информирует Metro.

Эта рыба практически никогда не всплывает на поверхность Андаманского моря.

Местные считают, что такой улов не предвещает ничего хорошего. Сельдяного короля называют предвестником землетрясения. 

У рыбы змееобразное тело. Специалисты считают, что между уловом и природными бедствиями нет никакой связи. 

 

Metro
Опубликовано: 11.01.2024 17:41 0 113
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