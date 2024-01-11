Двух редких африканских котят пытались вывезти из России

В Российском аэропорту таможенники пресекли незаконный вывоз двух двухмесячных котят сервала. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Телеграм-канале.



Данный вид является редким и попадает под Конвенцию СИТЕС.

Как рассказала Родионова, скорее всего, их хотели продать на «черном рынке». Никаких разрешающих документов и сертификатов у задержанных людей при себе не было.

Малышей осмотрели, их здоровью ничего не угрожает. Они были голодны и испугались.

Как уточнила Родионова, котята в таком возрасте еще должны находиться с мамой.

Котят отправят в Липецкий зоопарк, пока им будут искать постоянный дом.