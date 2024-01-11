В Кемеровской области мужчина шесть лет жил со вставной челюстью в кишечнике

Мужчина из Кузбасса шесть лет прожил со вставной челюстью в кишечнике. О необычном случае рассказал глава минздрава Кемровской области Дмитрий Беглов.

Он не обращался в больницу, так как инородное тело совсем не приносило дискомфорта. Мужчина обратился к врачам после острого приступа боли внизу живота.

После рентгена стало ясно, что у пациента внутри находится протез.

Челюсть удалось достать, мужчина уже вернулся домой.