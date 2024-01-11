Двое россиян в Красноярском крае месяц выживали в тайге

Два охотника потерялись в тайге и выживали там месяц. Об этом рассказали в Телеграм-канале «МЧС Красноярского края».

Мужчины отправились туда еще в начале осени и хотели вернуться в декабре. Когда они стали возвращаться, 79-летний охотник плохо себя почувствовал. Его приятель оставил его в охотничьей избе и поспешил за помощью.

Из-за погодных условий ему не удалось добраться до населенного пункта. Мужчина вернулся обратно к напарнику.

Охотники смогли дозвониться до родственников. Они рассказали, что застряли в тайге с тремя собаками.

За мужчинами прилетел вертолет Ми-8 МЧС России. После этого их сразу же госпитализировали.