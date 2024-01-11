В Санкт-Петербурге мужчина раскодировался и отрезал голову попугаю жены

На Комендантском проспекте в Петербурге местный житель поставил в своей квартире растяжку со взрывчаткой и убил попугая жены. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Как рассказали в источнике, 43-летняя напуганная женщина обратилась к полицейским с просьбой о помощи. По ее словам, муж стал вести себя неадекватно после того, как раскодировался.

До этого она убежала из дома, так как испугалась супруга. Мужчина в свою очередь отрезал ее волнистому попугайчику голову и прислал ей фотографию.

Женщина переживала за собаку, которая осталась в квартире с неуравновешенным мужем.

Полицейские нашли в квартире муляж гранаты. Мужчину объявили в розыск.