В Краснодарском крае пенсионера привязали к кровати

76-летнего пенсионера медсестра и санитарка привязали к больничной койке в одной из больниц Краснодарского края. Об этом сообщили в областной пресс-службе следственного комитета.

Как уточнили в источнике, мужчину госпитализировали 6 января.

8 января две сотрудницы больницы увидели, что дедушка решил пройтись по отделению. После этого женщины схватили больного и привязали к кровати.

О случившемся родственникам мужчины рассказал его сосед по палате.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».