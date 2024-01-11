В Орехово-Зуево студент приставал к девятилетнему мальчику

В Подмосковье 19-летний студент на репетиции домогался девятилетнего мальчика. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на анонимный источник.

В полицию обратилась мама пострадавшего мальчика. В ходе расследования выяснилось, что ребенок посещал репетиции два раза в неделю. Там же он познакомился с подозреваемым.

В момент, когда мальчик остался наедине с молодым человеком, он предложил ему поиграть в «уролога» и совершил в отношении ребенка действия сексуального характера.

После произошедшего ребенок все рассказал маме. Возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.