Екатеринбуржца с пятилетним ребенком выгнали из поезда в 26-градусный мороз

Из-за забытых документов мужчину из Екатеринбурга ссадили с поезда с пятилетней дочерью, проинформировал Е1.ru.

Как сообщает источник, мужчина вместе с девочкой ехали от родственников на поезде Приобье – Екатеринбург.

На станции Серов отец и дочь сели в поезд, но уже в вагоне мужчина понял, что забыл документы. Он показал паспорт в приложении «Госуслуги».

Несмотря на холод, мужчину и плачущую девочку выставили на улицу. Начальник станции пыталась помочь, но время было упущено и поезд ушел.

Через день отец и дочь поехали домой на автобусе. Данной ситуацией заинтересовались в транспортной прокуратуре.