В Зеленоградске кота Сергея уволили из магазина из-за анонимного доноса

В «кошачьем» городе Зеленоградске в Калиниградской области кота забрали из магазина после жалобы одного из местных жителей. Об этом рассказали в издании «Русский запад».

На входе в магазин висит табличка. В ней сказано, что кота приютили во время холодов. Сотрудники оборудовали гостю лежанку, свой уголок и дали имя -Сергей. Они уточнили, что понимали риски содержания животного в таком заведении, но не могли выгнать любимца.

В магазин нагрянул Роспотребнадзор. Это случилось после жалобы анонимного человека.

Сергея не бросили в беде. Кота забрал домой один из работников, но животное привыкло к своему месту жительства и очень по нему тоскует.

Как уточнили в издании «Подъем», местные жители создали петицию в поддержку Сергея и собрали уже более 500 подписей.

По данным источника кот каждый день приходит к магазину и сидит у двери.

В 2022 году кота наградили званием «сотрудник года», так как он стал местной звездой в соцсетях и прекрасно дегустировал корм.