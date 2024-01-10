В Америке мужчина пытался спасти мать ценой собственной жизни

В Нью-Йорке произошел пожар жилого дома, в котором проживали 86-летняя мать и ее 61-летний сын. Мужчина бросился в огонь, чтобы спасти женщину, информирует New York Post.

Возгорание началось в подвале, а затем пламя быстро охватило все здание. Огонь увидел прохожий мужчина и позвонил в службу спасения.

Через некоторое время пламя увидел сын женщины, который был на улице. Он бросился спасать старушку.

Позже свидетель происшествия рассказал, что видел, как из здания вынесли два тела.

Пожар пытались потушить 100 пожарных. Причины расследуются.