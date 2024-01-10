В Крыму мальчик не захотел измерять температуру и раскусил градусник

В Крыму четырехлетний мальчик откусил часть градусника. Малыш не хотел измерять температуру, сообщает «Mash на волне».

Как уточняет источник, мама ребенка заметила, что у сына ухудшается самочувствие и решила измерить ему температуру. Мальчик стал вырываться и капризничать.

Когда мама ненадолго отвлеклась от ребенка, он раскусил градусник, разжевал кусок колбы, а затем выплюнул то, что не успел проглотить.

Мальчика госпитализировали. В данный момент его здоровью ничего не угрожает