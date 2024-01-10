Суд приостановил деятельность клуба «Мутабор» на 3 месяца

В Лефортовском суде города Москвы прошло закрытое заседание, на котором деятельность клуба «Мутабор» приостановили на 90 дней. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

В развлекательном заведении прошла скандальная полуголая вечеринка Анастасии Ивлеевой.

Компанию, которая владеет клубом, признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

Отсчет дней будет производиться с 27 декабря. На днях владелец «Мутабора» подарил мощи храму, который находится около Кремля.

Как сообщает Mash, заседание было закрытым, так как в деле есть врачебная тайна о пациенте. Именно из-за присутствия больного человека на вечеринке владельцев привлекли к ответственности.