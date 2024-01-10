В порту Санкт-Петербурга нашли тонну кокаина из Никарагуа

В Петербурге таможенники совместно с сотрудниками ФСБ нашли в контейнере из Никарагуа 1000 брикетов с белым порошком. Об этом сообщили в ФТС России.



Экспертиза подтвердила, что в брикетах был кокаин. Стоимость партии составила 11 миллиардов рублей.



Возбуждено уголовное дело.





ФТС России Опубликовано: 10.01.2024 13:50 217