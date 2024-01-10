Певец Шарлот в суде извинился перед Путиным

Певец Эдуард Шарлот на судебном заседании принес извинения перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом информирует портал 63.ru.

Недавно артист сжег паспорт гражданина РФ, а также порвал портрет Путина. В одной из социальных сетей он выкладывал видео, в котором сделал пародию на песню День победы и спел ее голым.

Шарлот рассказал, что находится в неуравновешенном психическом состоянии и поддался пропаганде. Он уточнил, что порвал рисунок не из-за злости или несогласия.

Незадолго до этого Шарлот написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В нем он покаялся в содеянном и рассказал о готовности искупить вину. На заседании он еще раз принес извинения за свое поведение.



Заседание прошло 10 января. Певцу не удалось разажалобить сторону обвинения и суд своей речью. Жалобу адвоката оставили без удволетворения, а решение Кировского района суда без изменений.



Отец певца заявил, что готов дойти до Верховного суда.