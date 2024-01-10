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Певец Шарлот в суде извинился перед Путиным

63.ru
Опубликовано: 10.01.2024 12:12 0 244
Певец Шарлот в суде извинился перед Путиным

Певец Эдуард Шарлот на судебном заседании принес извинения перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом информирует портал 63.ru. 

Недавно артист сжег паспорт гражданина РФ, а также порвал портрет Путина. В одной из социальных сетей он выкладывал видео, в котором сделал пародию на песню День победы и спел ее голым. 

Шарлот рассказал, что находится в неуравновешенном психическом состоянии и поддался пропаганде. Он уточнил, что порвал рисунок не из-за злости или несогласия.

Незадолго до этого Шарлот написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В нем он покаялся в содеянном и рассказал о готовности искупить вину. На заседании он еще раз принес извинения за свое поведение. 

Заседание прошло 10 января. Певцу не удалось разажалобить сторону обвинения и суд своей речью. Жалобу адвоката оставили без удволетворения, а решение Кировского района суда без изменений. 

Отец певца заявил, что готов дойти до Верховного суда.

63.ru
Опубликовано: 10.01.2024 12:12 0 244
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