В Чехии священник едва не отрезал себе половые органы после укуса клеща

Вблизи от чешского города Ческе-Будеевице священник едва не отрезал свои половые органы. Это произошло после укуса клеща, рассказали в Daily Mail.

По данным источника, спасателям пришлось выбить три двери, чтобы добраться до мужчины, которым овладел психоз. К тому времени, как пожарные нашли священника, он уже успел нанести себе серьезные травмы.

Мужчину госпитализировали. Какое-то время он пробыл в искусственной коме на аппарате ИВЛ.

Несколько местных изданий сообщили, что гениталии мужчине пришлось ампутировать.

Как рассказал генеральный викарий Ческе-Будеевице Давид Хенцль, на данный поступок мужчину сподвиг укус энцефалитного клеща, который вызвал помутнение рассудка.