В Санкт-Петербурге мужчина нашел в сугробе полураздетую девятиклассницу

Житель Петербурга во время прогулки по Софийской улице увидел полуголую девочку, которая сидела в снегу. Мужчина вызвал скорую помощь, сообщает телеканал 78.ru.

По данным источника, девятиклассницу доставили в больницу и положили в реанимацию. Она живет с мамой недалеко от места, где ее нашел прохожий.

Позже стало известно, что у подростка была передозировка наркотиков. Сейчас дело передали в полицию.