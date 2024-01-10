В Японии тунец ушел с молотка за 72 миллиона рублей

На новогоднем аукционе в Японии тихоокеанского голубого тунца продали на торгах за 114,2 миллиона иен ( почти 72 миллиона рублей), информирует The Japan Times.

Рыбу поймали около провинции Аомори. Покупателем выступила известная сеть ресторанов.

Предположительно, из рыбы сделают суши.

Японская сеть ресторанов побеждает на аукционе уже четвертый раз подряд, но такую большую сумму они заплатили первый раз.