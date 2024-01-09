В Новосибирске вынесли приговор мужчине, который закрыл ребенка в холодильнике

49-летний житель Новосибирска получил три года условно за то, что запер девятилетнего школьника в холодильнике. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России в понедельник, 9 января.

Как стало известно во время расследования, в августе 2022 года нарушитель разозлился на ребенка из-за того, что тот сделал ему замечание по поводу просрочки. Малыш попросил продавца убрать с прилавка продукты ненадлежащего качества.

После замечания мужчина схватил мальчика и запер его в холодильнике, который находился в подсобке. Некоторое время он удерживал там ребенка.