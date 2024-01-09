Мужчина изнасиловал женщину в поезде при ребенке

В поезде, следующим из Москвы в Сухум, мужчина изнасиловал попутчицу и приставал к ее ребенку. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшая позвонила в полицию и рассказала, что 29 декабря она ехала с дочерью в купе. К ним подсел мужчина, напал на нее, а затем надругался. После этого он начал приставать к девочке.

После пережитого ребенок находится в сильном стрессе.

Полицейские проводят проверку.