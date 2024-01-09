В США голый мужчина решил поплавать в декоративном аквариуме

42-летний мужчина из штата Алабама разделся и прыгнул в аквариум в магазине для рыбалки. Об этом сообщает Click Orlando.

До своего поступка мужчина разбил машину, в которой ехал со своей семьей. После этого он вышел из автомобиля и побежал в ближайший магазин для рыбалки.

В магазине американец приметил большой аквариум. Он прыгнул в него «бомбочкой», а затем сидел под искусственным водопадом.

Работники магазина позвонили в полицию. После приезда сотрудников мужчина вылез, поругался с полицейскими и нырнул обратно в воду. Нарушителя удалось поймать только после того, как он стал карабкаться на стеклянную стенку и упал с нее на пол. Там его и схватили.

Мужчину обвиняют в недостойном поведении и хулиганстве.