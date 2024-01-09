Родители пропавшей 13 лет назад девочки заявили о похищении

В Перми сотрудники СК вернулись к поискам пропавшего в 2010 году ребенка. Пятилетняя девочка исчезла во время того, как отдыхала с родителями около реки Сылва недалеко от скалы Ермак, информируют РИА Новости.

Родители девочки обратились к следователям после того, как в 2022 году отцу ребенка позвонил незнакомец и сказал, что его дочь находится у него. Звонивший прислал видео, на котором видно девочку и потребовал за ее возвращение семь тысяч долларов.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах проверки. Поиски продолжаются.