В Мурманской области нашли двух мертвых туристов

48-летнего и 54-летнего туристов из Санкт-Петербурга нашли под лавиной в Мурманской области. Они погибли в ущелье Рамзая Хибинского горного массива, проинформировали в пресс-службе Следственного комитета России.

Сотрудники ведомства обследовали место происшествия. В ближайшее время будут проведены судмедэкспертизы.

Процессуальное решение огласят после результатов проверки.