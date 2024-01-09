На Забайкальской железной дороге сошли с путей 14 грузовых вагонов

В пресс-службе РЖД сообщили, что 8 января 14 вагонов грузового поезда сошли с путей на Забайкальской железной дороге.

Инцидент произошел на перегоне Алеур-Бушулей около семи вечера. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути.

Пострадавших нет. Причины произошедшего уточняются.