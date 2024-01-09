В Татарстане после игр с родителями умер четырехмесячный малыш

В субботу, 6 января, в городе Зеленодольск в Татарстане стало известно о гибели младенца. По данным РЕН ТВ ребенок погиб из-за игр родителей.

По предварительной информации, родители подбрасывали малыша вверх. Из-за этого у четырехмесячного ребенка произошло кровоизлияние в спинной мозг шейного отдела.

26-летняя женщина и ее 32-летний сожитель вызвали скорую. Медики не успели помочь ребенку.

Возбуждено уголовное дело.