Массовый убийца Андрес Брейвик впал в депрессию в тюрьме

На судебном заседании, которое прошло 8 января, адвокат террориста Андреса Брейвика заявил, что его подзащитный больше не хочет жить и страдает из-за изоляции от мира. Об этом информирует Reuters.

По информации источника, убийца должен будет высказаться в суде 9 января. Предположительно, он может попросить вернуть ему право на коммуникацию с людьми.

Адвокат Андреас Хьетланд уточнил, что Брейвик все еще представляет угрозу для людей и горд своим поступком, а также не изменил своей идеологии.

Летом 2011 года Брейвик подорвал бомбу в одном из правительственных кварталов Осло. Затем убийца совершил теракт в лагере правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 69 человек.

Тогда террориста посадили на 21 год. Этот срок является максимальным, но суд может увеличивать его до тех пор, пока преступник не перестанет представлять опасность.