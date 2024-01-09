Певца из группы «Шенки» проверят на пропаганду ЛГБТ за выступление в одном носке

8 января стало известно, что солист группы «Щенки» Максим Тесли вышел на сцену голый, прикрыв половой орган носком. В процессе выступления певец его снял, сообщает Mash.

Как уточняется в источнике, после инцидента историей заинтересовались в правоохранительных органах. Проверить певца на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) призвал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Недавно за подобный вид арестовали и выписали штраф участнику вечеринки Анастасии Ивлеевой реперу Vacio.