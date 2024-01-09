В Санкт-Петербурге поймали подозреваемых в поджоге квартиры журналиста

В воскресенье, 7 января в 19:04 52-летняя женщина позвонила в полицию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и сообщила, что около двери соседней квартиры подожгли покрышки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Через некоторое время РИА Новости сообщили, что в квартире живет Трофим Татаренков – журналист и радиоведущий. Как уточняет источник, полицию вызвала соседка мужчины. В этот момент Татаренкова дома не было.

В понедельник вечером, 9 января, в пресс-службе МВД рассказали, что подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки.