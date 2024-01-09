У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о том, что в Индонезии в 171 километре к юго-востоку от города Генерал-Сантос произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,8.

Как уточняет источник, из-за усилившихся подземных толчков высок риск цунами. В ближайшем городе живет 679 тысяч человек.

В данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало.