Тело отца российского журналиста нашли в овраге

Как сообщает Телеграмм-канал «112», в Видном во время разбойного нападения убили отца известного журналиста Владимира Легойды Романа.

Трагедия произошла 29 декабря. Предположительно, Романа убили во время дневной прогулки с внуком.

На месте происшествия работала следственная группа. Тело нашли около оврага. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Владимир Легойда – журналист, церковный и общественный деятель, кандидат политических наук, профессор кафедры международной журналистики, профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Фома», председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.