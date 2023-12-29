В Ленинградской области чиновница выделила 3 миллиона из бюджета на ремонт бани мужа

В Приозерском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении главы местной администрации. Ее обвиняют в выделении денег из областного бюджета на ремонт бани мужа, сообщили в региональной пресс-службе следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемая весной выделила из районного бюджета около трех миллионов рублей, которые якобы предназначались для оплаты отопления. Затем выяснилось, что деньги были направлены на ремонтные работы в бане, которую арендовал ее муж.

Трансфер был предназначен для выдачи незаконной субсидии, но при этом мужчина должен был заплатить за это из своего кошелька.

В отношении женщины в 2000 году уже возбуждали уголовное дело по статье Злоупотребление должностными полномочиями».