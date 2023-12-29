В Петербурге арестовали женщину, избившую школьников нунчаками

В Санкт-Петербурге взяли под арест местную жительницу, которая заманила к себе в гости детей и избила их нунчаками. Об инциденте сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

Как стало известно, 26 декабря нарушительница увидела на улице двух замерзших школьников и предложила им зайти в гости и попить чай. После того, как дети зашли в квартиру, она заперла дверь и стала издеваться над гостями. Затем она избила их нунчаками.

Дети пробыли взаперти около часа. Сейчас они в больнице.

Женщина просидит в СИЗО до 25 февраля.