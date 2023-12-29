В Финляндии поймали кота-людоеда

В одной из больниц города Ванта в Финляндии полицейские поймали кота-людоеда, информирует MTV Uutiset.

Кот проникал в морг и ел останки людей. В больнице не прокомментировали, сколько тел было повреждено животным.

Сейчас кота передали в приют. Как сообщает источник, он был уличным и не принадлежал никому из сотрудников.

Происшествие расследует полиция.