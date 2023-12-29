43-летний российский хоккеист рассказал о готовности вернуться в спорт

В видеоблоге «Спорт день за днем» сообщили о готовности трехкратного чемпиона мира по хоккею в составе сборной России Алексея Терещенко вернуться в спорт.

Экс-форвард рассказал, что держит себя в форме и если бы к нему обратились представители родного ему «Динамо», он бы попробовал возобновить карьеру.

Также спортсмен упомянул о возвращении в хоккей 50-летнего форварда Николая Хабибуллина.

- Делают настоящий перфоманс. Просто вау. Конечно, это шоу. Даже обсуждать лишний раз не хочу это, - отметил хоккеист.