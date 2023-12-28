В Кемеровской области подросток убил ровесника в общежитии

В Кузбассе взяли под арест 17-летнего подростка. Его подозревают в покушении на двух человек и убийстве ровесника. Об этом сообщили в областной пресс-службе следственного комитета.

Трагедия произошла в ночь на 26 декабря. В конфликте принимали участие семь подростков.

В ходе ссоры началась драка. Один из участников ранил троих человек. Позднее стало известно о смерти одного из них.