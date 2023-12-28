В США стоматолог решил вылечить женщине 28 зубов за пять часов

Гражданка США Кэтлин Уилсон стала жертвой непрофессионального стоматолога. Она провела в кресле 5 часов, информирует The Independent.

Женщина обратилась к врачу Кевину Моллдрему. У пациентки были серьезные проблемы с состоянием зубов. Врач решил за один визит поставить 20 пломб, 8 коронок и очистить 4 зубных канала. Для этого ему потребовалось сделать женщине две дозы обезболивающего.

После этого женщина обратилась в суд. Работу Моллдрема исправлял другой врач.

Теперь Уилсон требует компенсацию в размере 50 тысяч долларов (4,6 миллиона рублей).