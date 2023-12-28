В Индии упавшая на пути женщина заслонила детей собой

24 декабря в индийском штате Бихар женщина упала на пути вместе с двумя детьми. Вся семья выжила. Об этом сообщили в CNA.

Произошедшее сняли очевидцы. На кадрах видно, что мать заслонила своих детей от поезда, который пронесся совсем близко.

Как только состав проехал, на помощь прибежали люди. Оказалось, что вся семья осталась в целости и сохранности.

Позже выяснилось, что женщину и детей на пути столкнула толпа людей. Ее муж успел сесть в вагон, но вышел на следующей станции и побежал к жене.

Семью отправили в больницу.