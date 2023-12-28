В Москве 16-летняя школьница покончила с собой, испугавшись наказания родителей

В четверг, 28 декабря, ученица московской школы № 1467 покончила с собой из-за того, что испугалась наказания за новогоднюю вечеринку. Об этом сообщил Mash.

Судя по данным источника, девушка пришла домой и встретилась со старшим братом, который понял, что она выпивала. Он рассказал об этом отцу. Разговор в тот вечер не заладился и беседу перенесли на следующий день.

Когда на следующее утро отец зашел в комнату дочери, то увидел, что окно открыто нараспашку, а девочка пропала. Затем тело 10-классницы нашли под окнами.

Возбуждено уголовное дело по статье доведение до самоубийства.