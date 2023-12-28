В Самарской области мужчина напал на брата и его адвоката из-за комнаты в общежитии

В городе Чапаевск Самарской области задержали 44-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве брата и его адвоката. Об этом проинформировали в региональном следственном комитете.

В среду, 27 декабря, подозреваемый пришел в общежитие к своему 34-летнему брату. У мужчин был конфликт из – за имущества. Старший брат встретил младшего в подъезде и несколько раз ударил его ножом. После этого преступник выбежал на улицу.

Возле подъезда мужчина встретил адвоката брата, которого видел до этого. Он ударил его ножом в грудь и шею.

Адвокат скончался от полученных травм. Брату нарушителя вызвали скорую соседи и врачи успели его спасти.

Возбуждено уголовное дело.