В России куры стали нести меньше яиц

С начала года по ноябрь в России куры стали меньше нестись. Яйценоскость снизилась с 288 до 286 яиц, сообщили в Росстате.

В ноябре в России произвели на 0,3% меньше яиц, чем в прошлом году в этот же месяц, а также на 6,1% меньше, чем в октябре этого года.

Сокращение объемов произошло именно из-за результата в ноябре. За январь и октябрь производство наоборот возросло.

В ноябре цены на источник белка выросли на 15%, а с начала года на 59%. Это связывают с повышенным спросом на продукт.

Для стабилизации ситуации власти договорились о поставках из других стран и отменили импортные пошлины.