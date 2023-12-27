В Свердловской области инвалид убил отца и ранил мать

В городе Верхняя Пышма 37-летний мужчина с инвалидностью напал на своих пожилых родителей. В итоге отец мужчины скончался, а мать находится в больнице с тяжелыми травмами.

Судя по сообщению источника, все члены семьи жили на свои пенсии. Судя по предварительным данным, сын поругался с родителями и стал неадекватно себя вести. Затем он рассвирепел, схватил нож и напал на отца и мать. Пенсионеры смогли выбежать в подъезд и закрыли сына в квартире. Скорую вызвали соседи.

Инвалида задержали. На вопросы полицейских он отвечать отказался.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.