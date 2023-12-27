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В Оренбургской области женщина оставила четырехлетнюю дочь у подруги и уехала

«Урал56.ру»
Опубликовано: 27.12.2023 12:30 0 177
В Оренбургской области женщина оставила четырехлетнюю дочь у подруги и уехала

На Урале россиянка бросила маленького ребенка у подруги и пропала. Об этом сообщили «Урал56.ру».

По информации источника, горе-мать бросила оставила девочку в июле. Она сказала, что приедет обратно через пару дней, но этого не произошло. Через некоторое время она выключила телефон.

Подруга пропавшей обратилась в полицию, а ребенка забрали в детский дом. После этого женщина нашлась, стала узнавать, как вернуть девочку и опять пропала.

Органы опеки лишили ее родительских прав. Также она лишена родительских прав в отношении еще пятерых детей. За семьей наблюдают в органах опеки с 2014 года. 

 

«Урал56.ру»
Опубликовано: 27.12.2023 12:30 0 177
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