В Оренбургской области женщина оставила четырехлетнюю дочь у подруги и уехала

На Урале россиянка бросила маленького ребенка у подруги и пропала. Об этом сообщили «Урал56.ру».

По информации источника, горе-мать бросила оставила девочку в июле. Она сказала, что приедет обратно через пару дней, но этого не произошло. Через некоторое время она выключила телефон.

Подруга пропавшей обратилась в полицию, а ребенка забрали в детский дом. После этого женщина нашлась, стала узнавать, как вернуть девочку и опять пропала.

Органы опеки лишили ее родительских прав. Также она лишена родительских прав в отношении еще пятерых детей. За семьей наблюдают в органах опеки с 2014 года.