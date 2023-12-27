Вечеринку Ивлеевой признали пропагандой ЛГБТ*

Лефортовский суд Москвы признал пропагандой нетрадиционных отношений голую вечеринку Ивлеевой в клубе «Мутабор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения по делу репера Николая Васильева, который пришел на мероприятие в одном носке.

Как сообщает источник, в постановлении указано, что в социальных сетях распространялась информация о вечеринке, которая была направлена на «формирование привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений».

Также стало известно, что Васильев не полностью признал свою вину. Он утверждает, что не разрешал распространять видео, но не отрицает, что пришел на вечеринку практически обнаженный.

Также на голой вечеринке были замечены Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Дмитрий Билан и Глюкоза.

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