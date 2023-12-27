В Москве взяли под арест главу предприятия по производству вакцин от коронавируса

В Москве Замоскворецкий суд арестовал Евгения Маковского. Исполняющего обязанности директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» обвинили во взятке, информирует ТАСС.

Он пробудет в СИЗО до 20 февраля. Также источник сообщает, что вместе с Маковским арестовали безработного жителя Иркутска Игоря Рудых. Его подозревают в посредничестве в получении крупной взятки.

Как сообщает следствие, Маковский планировал с помощью Рудых получить круглую сумму от генерального директора одной из компаний, а за это продлить договоренности по поставке вакцины «Конвасэл».

В полиции узнали о произошедшем именно от директора предприятия.