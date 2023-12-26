В Англии мужчина подбросил соседке осьминога и сел на 13 месяцев

В городе Манчестер посадили 52-летнего социального работника Энтони Кеньона на 13 месяцев. Это произошло из-за того, что он подложил в почтовый ящик своей соседке сырого осьминога. Об этом рассказали в The Sun.

Конфликт между мужчиной и его соседкой Маргарет Илкович начался после того, как женщина установила в саду мемориал в память о покойном муже.

Энтони был уверен, что памятник нарушает правила безопасности и охраны здоровья. Он утверждал, что соседка опасна для людей, закидывал памятник какао и яйцами, портил растения, которые росли поблизости.

Женщина установила камеры видеонаблюдения и передала записи в полицию. Сначала дебоширу грозило четыре года тюрьмы.

В итоге Энтони запретили общаться с Маргарет. В тюрьму он отправится через 18 месяцев после приговора.